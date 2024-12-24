شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاملات المسائية.. تعرف على أسعار الدولار والعملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى فى التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-12-2024، فى البنك الأهلي المصرى. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها. وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم وجاءت الأسعار كالتالي: سعر الدولار اليوم 50.85 جنيه للشراء. 50.95 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم 52.82 جنيه للشراء. 53.03 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم 63.69 جنيه للشراء. 63.91 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم سعر الدينار الكويتى اليوم 164.27 جنيه للشراء. 165.42 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم سعر الريال السعودى اليوم 13.50 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم سعر الدرهم الإماراتي اليوم 13.83 جنيه للشراء. 13.87 جنيه للبيع. سعر الريال القطري اليوم سعر الريال القطري اليوم 12.90 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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