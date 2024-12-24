شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى البنوك بختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-12-2024، بالبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.8 جنيه للشراء و 165.8 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى البنوك المصرية في ختام التعاملات مقابل الجنيه في البنوك، كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.8 جنيه للشراء

165.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

165.2 جنيه للشراء

165.9 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.2 جنيه

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى CIB

162.7 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

162.02 جنيه للشراء

166.01 جنيه للبيع