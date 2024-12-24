شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 أمام الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 مقابل الجنيه المصرى بعد غلق تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.83 جنيها للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء وجاء بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.