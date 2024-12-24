شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف لشركات البترول للبحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

يشهد قطاع البترول خلال الفترة الحالية نشاط مكثف لعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج وزيادة معدلات حفر الآبار من أجل زيادة معدلات الإنتاج وحجم الإحتياطى.



وفى هذا الإطار يشهد حقل غاز ظهر استئناف أعمال الحفر ووصول الحفار لحفر بئرين بمعدلات انتاج حوالي 220مليون قدم مكعب في اليوم بهدف الرجوع إلى خطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر.

وكذلك عودة عمل عدد 3 حفارات بالإضافة إلى حفارين إصلاح لشركة عجيبة للبدء بأعمال الحفر، و الإسراع بوضع المرحلة الثانية من حقل ريفين على على الإنتاج بمعدلات حوالي 200 مليون قدم مكعب في اليوم خلال يناير 2025 عن طريق ضع استثمارات إضافية.

وكذلك البدء فى حفر حقل الكينج فى بداية عام 2025 كما تم إسناد 4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية بغرض سرعة وضعها على خريطة الإنتاج كنا تم توقيع اتفاق حول حزمة الحوافز المطروحة وتسعير الغاز المنتج بمؤتمر اديبيك، والتي شملت بدء زيادة الإنتاج تدريجياً ليصل إلى 80 مليون قدم 3 في اليوم بنهاية العام 2025.

وأيضا بدء الإنتاج من بئري (سيبيا) و(سيجيل) في أكتوبر ونوفمبر 2024 بمعدلات ( 30 - 40) و65 مليون قدم مكعب في اليوم و، ومن المنتظر دخول بئر آخر بنهاية العام الجاري ليصل الإجمالي إلى حوالي 160مليون قدم مكعب في اليوم باستثمارات 227مليون دولار.

وأيضا نجاح شركة IPR في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي 15 الف برميل زيت يومي على الإنتاج بحلول بنهاية العام الجاري كما نجحت شركة ADES في إضافة كميات جديدة من الإنتاج مستهدفة الوصول إلى حوالي (5) ألاف برميل انت يومى على الإنتاج بنهاية العام الجاري.



وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي هناك 15 اتفاقية جاري توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.

وتتضمن أهم المؤشرات الأولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين حفر 77 بئرا، منها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز وحول الاحتياطيات المضافة هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.

فيما يتعلق بأنشطة قطاع البترول منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الحالي، فإن شركتي شيفرون وإكسون موبيل بدأتا في حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط نوفمبر الماضي والشهر الجاري.

كما تم استكمال المسح السيزمي الإقليمي بطول 2185 كم غرب المتوسط في سبتمبر الماضي وجاري التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر كما إنه سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول.

يذكر أن عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وصلت إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.