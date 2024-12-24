شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالى، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29973 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 36960 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 13172 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 8190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 11251 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 3082 نقطة.

