شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يناقش الموقف الحالى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025، وما تم وجارٍ تنفيذه من مشروعات لبعض الجهات التابعة للوزارة، وذلك خلال حضوره اليوم اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي.

واستهل المهندس شريف الشربيني، اجتماعه مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالإعراب عن تشرفه بالتواجد بمقر اللجنة بمجلس النواب، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان يقع على عاتقها الدور والجزء الفني في تنفيذ المشروعات المكلفة بها ويتم العمل بأقصى جهد لتحقيق المستهدفات وخصوصا في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، حيث أنها تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

وتناول الاجتماع، الموقف الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لبعض جهات الوزارة وهي: الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز المركزى للتعمير.

وأكد المهندس شريف الشربيني، حرصه على التواصل والتعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وإيجاد نتائج ملموسة على أرض الواقع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتحقق له حياة كريمة.

من جانبه، تقدم النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، بالشكر والتقدير للمهندس شريف الشربيني، على الجهد المبذول في مختلف محاور التنمية العمرانية، وكذا حرصه على التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب، لبحث التحديات والمشكلات والمطالب بدوائرهم بهدف تحقيق مصلحة المواطنين، ومشاركته الفعَّالة في مناقشة الموضوعات التي تأتي ضمن ملفات عمل الوزارة.