«إيسترن للتطوير» تنهى تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست»

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القاهرة - سامية سيد - - «إيسترن للتطوير» تبدأ إنهاء توصيل المرافق والبنية التحتية بمشروع «جينوفا ويست»..وتبدأ التسليم المبدئى للعملاء



أعلنت شركة إيسترن للتطوير العقاري نجاحها في انهاء تنفيذ 65% من انشاءات مشروع "جينوفا ويست"، وبدأت الشركة حاليا مرحلة توصيل المرافق والبنية التحتية للمشروع، وهو ما يمكن العملاء من الاستفادة من وحداتهم بالمشروع بمجرد اكتمال عملية التسليم وبدء تشغيل المشروع.



قال أحمد فودة، رئيس القطاع التجاري بالشركة، إن إيسترن للتطوير العقاري لا تستهدف فقط بناء وحدات أو تسليمها للعملاء، بل مهمتها تمتد لأبعد من ذلك، فالشركة تركز على توفير كافة سبل الإعاشة والخدمات التي تضمن للعملاء السكن بشكل متكامل مع اكتمال تسليم المشروع وبدء تشغيله، لافتا إلى أن الشركة بدأت التسليم المبدئي للعملاء في المشروع.



وأضاف أنه تم بدء تسليم وحدات للعملاء بشكل مبدئي وذلك قبل موعد التسليم بحوالي 5 أشهر، وهو ما يعكس التزام الشركة وسرعة التنفيذ والتسليم للعملاء بأعلى معايير الجودة، ومن المخطط انتهاء التسليم المبدئي للعملاء في يونيو 2025، على أن ينتهي التسليم والتشغيل للمشروع في ديسمبر 2025.



وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالتمويل الذاتي والتنفيذ الذاتي، وبلغت النسبة البنائية للمشروع حوالي 22.5% وباقي المساحة مخصصة للشوارع والخدمات والنادي الاجتماعي و2 مول تجاري، حيث وضعت الشركة خطة واضحة للتنفيذ والتسليم في المواعيد المحددة مع العملاء، ورغم التحديات التي واجهتها الشركة من تغير التكلفة إلا أنها تحملت كل التغيرات وحافظت على وعودها مع عملائها.



ولفت إلى أن مشروع "جينوفا ويست" يقع على مساحة 20 فدان، وهو سكني متكامل يضم 32 عمارة بارتفاع أرضي و5 أدوار، وارتفعت نسبة التنفيذ للمشروع ووصلت لـ65% خلال عام ونصف فقط من اطلاق المشروع، مما يعكس الجدية والجودة في التنفيذ والتسليم، فقد نجحت الشركة منذ انطلاقها عام 1981 في ان يكون لها بصمة واضحة وسمعة قوية من الالتزام والتسليم للعملاء بأفضل معايير الجودة وفي المواعيد المحددة.



وأوضح أن "ايسترن للتطوير العقاري" التزمت بخطة واضحة لضمان تسليم المشروع في المواعيد المحددة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان توريد مواد البناء لفترة طويلة كنوع من التحوط لضمان الاستمرارية في التنفيذ.



وشدد فودة على أن نسبة التحميل في المشروع منخفضة جداً مقارنة بالسوق، حيث لا تتجاوز 20%، مؤكداً أن هذا النهج يعكس التزام الشركة بتوفير قيمة مضافة للعملاء من خلال مشاريع متوازنة تجمع بين الكفاءة والاستدامة.