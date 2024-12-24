شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 23.7 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 02:45 م
أعلن البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023).
وشهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار (مقابل نحو 6.2 مليار دولار).
ولتشهد بذلك الشهور العشر الأولى من العام الحالى 2024 (الفترة يناير/أكتوبر 2024) ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).
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