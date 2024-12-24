شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لـ50.95.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 تراجعًا في منتصف تعاملات، حيث عاد الدولار دون الـ51 مسجلا 50.95 للشراء.



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وننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024، في البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار العملات اليوم كالتالي.. سعر الدولار اليوم

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.82 جنيه للشراء.

53.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.69 جنيه للشراء.

63.91 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

164.27 جنيه للشراء.

165.42 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء.

13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.83 جنيه للشراء.

13.87 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

12.90 جنيه للشراء.

13.97 جنيه للبيع.