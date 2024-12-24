شكرا لقرائتكم خبر عن 72.95 دولار للبرميل..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا بعدما تلقت دعمًا من بيانات اقتصاديّة أمريكيّة وتزايد الطلب على النفط في الهند التي تعد ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا ما يعادل 0.45% لتصل إلى 72.95 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 29 سنتًَا أو 0.42% لتبلغ 69.53 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة الرئيسة فى الولايات المتحدة ارتفاعا في نوفمبر الماضى وسط الطلب القوى على الآلات، كما انتعشت مبيعات المساكن الجديدة في الولايات الأمريكية أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون مؤشرات على مستوى الطلب الأمريكي من بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين ومن المقرر أن يصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وفى الوقت نفسه، أظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات الهند من الخام 2.6% على أساس سنوي لتسجل 19.07 مليون طن في نوفمبر بدعم من الطلب القوى وسط ارتفاع النشاط الاقتصادى وزيادة حركة السفر.