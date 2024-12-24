شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تراجع الدولار لـ 50.95 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء بكام فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وذلك فى ظل تباين سعر الدولار بين ارتفاع وانخفاض، والتحرك صوب الهبوط، بالتزامن مع التغيرات في سعر الذهب العالمي، ويسجل عيار 21 في مصر اليوم 3745 جنيهًا للجرام .

اسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 4280جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيه.

عيار 18 يسجل 3210جنيهات.

الصين تؤثر على سوق الذهب

عودة الصين لـ شراء الذهب، حيث يعد عودة البنك المركزي الصيني إلى سوق الذهب خبرًا إيجابيًا، إذ أن الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم. هذا التوجه يعكس اهتمام الصين بتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

تلعب العوامل المحلية في مصر دورًا هامًا في تحديد سعر الذهب، تشمل هذه العوامل، سعر صرف الجنيه لأن أي تقلبات في سعر الصرف قد تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن، و العرض والطلب المحلي حيث يعتمد سعر الذهب في السوق المحلية على العرض والطلب من قبل المستثمرين والمواطنين.