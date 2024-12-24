شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 3 مليارات دولار قيمة التبادل التجارى لدول حوض النيل عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنـوية " التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2023" وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات ) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان).

ومن أهم المؤشرات وصول إجمالي قيمة الصادرات لدول حوض النيـل 1.73 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.70 مليار دولار عام 2022 بنسبـة زيادة قدرها 2.1٪، وبلـغ إجمالى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.29 مليار دولار عام 2023 مقابل 1.38 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.1٪.



وجاءت السـودان فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 989.0 مليون دولار عام 2023 مقابل، 954.3 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرهـا 3.6 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان منتجات مطاحن، سكر ومصنوعات سكرية.

وحلت كينيا في المرتبة الثانيـة بما قيمته 327.3 مليون دولار عام 2023 مقابـل 356.4 مليون دولار عام 2022، بنسبة انخفاض قدرها 8.2٪، وكان أهـم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا سكر ومصنوعات سكرية، ورق ومصنوعـات من عجائن الــورق، حديد وصلب وفولاذ، وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمتـه 532.1 مليـون دولار عــام 2023 مقابل 530.2 مليـون دولار عام 2022 بنسبه زيـادة قدرها 0.4٪ وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 388.2 مليون دولار عام 2023 مقابل 505.4 مليون دولار عام 2022 بنسبه انخفاض قدرها 23.2 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، قطن، وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 697.1 مليون دولار عام 2023 مقابل 405.5 مليون دولار عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 71.9 %.

وجاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبـة الأولى للواردات بما قيمته 623.6 مليون دولارعـام 2023 مقابل 675.1 مليون دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 7.6%.