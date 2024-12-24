شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى البنوك منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 24-12-2024، فى البنوك خلال منتصف التعاملات، البنك المركزى 63.91 جنيه للشراء، و64.10 جنيه للبيع ،وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 63.92 للشراء، 64.14 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترلينى فى البنك المركزى المصرى



63.91 جنيه للشراء.

64.10 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

63.92 جنيه للشراء.

64.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك مصر

63.76 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى فى بنك الإسكندرية

63.77 جنيه للشراء.

64 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63.73 جنيه للشراء.

63.95 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

63.76 جنيه للشراء.

63.99 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

64.04 جنيه للشراء

64.24 جنيه للبيع