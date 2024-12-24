شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 يتراجع أمام الجنيه بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 مقابل الجنيه المصرى فى منتصف تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.