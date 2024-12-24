شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 29934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 36841 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13145 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 8149 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 11197 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3075 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 2.60% ليصل إلى مستوى 9698 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هليثكير جروب، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وبريميم هليثكير جروب، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

في سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الإثنين الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 4500 سهم، 43.7 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية سهمين، واشترت إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 15 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 10 آلاف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير عدد 175 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للأسمدة والكيماويات، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 17.8 ألف سهم، 2445 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 11.2 ألف سهم، 4.2 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة مستشفى كليوباترا عدد 5 آلاف سهم.

في سياق متصل أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، عن القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر عام 2024، وحققت الشركة خسارة بلغت 2.8 مليون جنيه، ونصيب الشركة الأم منها 3.4 مليون جنيه، وأرجعت سبب الخسائر إلى الشركة الأم، ونتائج الشركات التابعة، رغم إيقاف نشاط الأخيرة مؤقتًا إلا أنه تم تحقيق أرباح بشركة أطلس سيوة.

وأعلنت شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، عن تحقيق إيرادات نشاط خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2024 بلغت 84 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 23.7%.

في سياق آخر قالت الشركة العامة للصوامع والتخزين، إنها بصدد اتخاذ إجراءات شراء شفاط 700 طن/ساعة في ميناء دمياط بدلًا من الشفاط P1 الذي أصيب في حادث تصادم يوم الإثنين 8 أغسطس عام 2022، وسيتم التمويل بقيمة التعويض الذي حصلت عليه الشركة نتيجة الحادث، والباقي بتمويل ذاتي من الشركة، عن طريق طرح مناقصة عامة عالمية محدد لها بجلسة الفض بتاريخ 29 يناير عام 2025، وسيتم تحديد القيمة بعد فض المظاريف المالية.