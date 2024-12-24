شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: إدراج أسهم شركة هيبكو فى سوق الشركات الصغيرة يوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

قررت إدارة البورصة المصرية، إدراج أسهم شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – قائمة النيل، والسماح ببدء التداول عليها اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، وعلى أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعي) هو القيمة العادلة البالغة 1.79 جنيه للسهم – الواردة بتقرير الافصاح بغرض التداول المنشور على شاشات البورصة بتاريخ 16/12/2024 - وأن يتم التداول عليها طبقاً للآليات المعمول بها بالسوق المدرجة به.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.



