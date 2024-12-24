شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن فى الصاغة يرتفع.. و25% زيادة فى سعر المعدن الأصفر خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24-12-2024، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميا بحوالي 25 % خلال 2024، وفق آخر تحديث لحركة سوق الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر..

عيار 24 يسجل 4280جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيه.

عيار 18 يسجل 3210جنيهات.

الذهب العالمي

شهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة خلال عام 2024 مع تزايد التوترات الاقتصادية والسياسية حول العالم، حيث استثمر الكثيرون في الذهب كملاذ آمن مما دفع الأسعار إلى ارتفاعات قياسية، بينما استقرت الأسعار في نهاية العام مع تغير توقعات السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار الارتفاع في عام 2025 نتيجةً للتوترات الجيوسياسية واستمرار الطلب من قبل البنوك المركزية العالمي إلى جانب السياسات النقدية المتغيرة التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية.

حتى الآن ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي بنسبة 25% منذ بداية العام وسجل أعلى مستوى تاريخي عند المستوى 2790 دولار للأونصة خلال شهر أكتوبر الماضي، قبل أن يشهد انخفاض خلال شهر نوفمبر بنسبة 3.4% وخلال شهر ديسمبر حتى الآن بنسبة 2%، وفق تحليل جولد بيليون لسوق الذهب العالمي

التراجع الأخير في سعر الذهب العالمي دفع الأسواق إلى التساؤل بشأن مستقبل تحركات سعر الذهب خلال عام 2025، وهل يستمر في الارتفاع القياسي الذي سجله في 2024، وهو ما يجيب عنه تحليل جديد من جولد بيليون لرصد أبرز توقعات سوق الذهب.

ويرى مجلس الذهب العالمي، أن يشهد الذهب ارتفاعاً أقل في أسعاره خلال عام 2025 بعد تسجيله مستويات قياسية في 2024، ويعود التباطؤ المتوقع في العام المقبل إلى عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم. أيضاً الحروب التجارية المحتملة في ولاية ترامب الثانية وتعقيدات أسعار الفائدة قد تؤدي إلى نمو اقتصادي ضعيف مما سيؤثر سلباً على الطلب على الذهب، فقد تدعم سياسات ترامب الاقتصاد المحلي لكنها قد تثير قلق المستثمرين عالمياً.