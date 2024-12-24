شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: نمو إجمالى إيرادات الشركة بأكثر من 20% خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موافقة مجلس الإدارة على موازنة عام 2025، مستهدفة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة مئوية في أوائل العشرينات، ونسبة نمو هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي داخل الخدمة من إجمالي إيرادات نشاط الشركة في أوائل العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات في أوائل الأربعينات.

وتعليقًا على ذلك قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات :"نشعر بالتفاؤل حيال عام 2025، ونحن على ثقة من أنه سيكون عامًا آخر من الأداء المتميز للشركة المصرية للاتصالات، تزامنًا مع بداية علامات الاستقرار الظروف الاقتصادية عالميًا، وتعكس موازنتنا ثقتنا في قوة ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق أهدافنا بفعالية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية".

أضاف :"نهدف إلى مواصلة زخم النمو لدينا مع الاستمرار في ترشيد النفقات التشغيلية في ظل الضغوط التضخمية، وذلك للحفاظ على أرباحنا وتعزيزها، وعلى صعيد النفقات الرأسمالية، قمنا بوضع موازنة تضمن إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العوائد الأكبر والأسرع تحقيقًا، مما يؤكد التزامنا بترشيد الاستثمارات التي من شأنها الحفاظ على استمرارية رفع كفاءة البنية التحتية للشركة، وكافة الخدمات المقدمة مع تحسين تدفقاتنا النقدية بشكل كبير، وبناء على ذلك، نسعى إلى تحسين تدفقاتنا النقدية بدون التفريط في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال تعظيم العائد من النفقات مع الحفاظ على النمو الكبير في الإيرادات".

وتابع :"بالنظر إلى المستقبل، سيستمر تركيزنا على استغلال الإمكانات والفرص لمحفظة خدماتنا المتنوعة والمتكاملة لتعزيز النمو المستدام، كما سنضع تحقيق الاستغلال الأمثل لأصولنا الاستراتيجية وبنيتنا التحتية في أهم أولوياتنا مع الاستمرار في ترشيد التكاليف بشكل كبير لرفع الكفاءة التشغيلية، ونأكد على التزامنا بتحقيق النمو المستدام من خلال التركيز على أنشطة الشركة الرئيسية مما يمكننا من تعظيم ثروة مساهمينا على المدى الطويل".