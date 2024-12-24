شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص سعر سيارة 2025 مستوردة سيدان فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر السيارة شيري " أريزو5 " 2025 سيدان حوالي 660 ألف جنيه وذلك لأول فئة، وسجلت الفئة الثانية سعر 710 وأما الفئة الثالثة فقد سجلت سعر 735 طبقا لأخر تحديث صادرة عن الوكيل .

تعتمد شيري" أريزو 5 " على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان ، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي " مانيوال " ، والثاني يرتبط بالفئة الثانية " أوتوماتيك " من 6 سرعات بتقنية CVT .

وتسعى الدولة جاهدة ليكون هناك مرونة في أسعار الصرف لا تكون مضرة بأية استثمارات وبهذا سيشهد سوق السيارات استقرارا رغم التحديات العالمية، كما أن سوق السيارات في مصر من المتوقع أن يشهد تعافي نسبي خلال النصف الثاني من عام 2025 بتنوع الطرازات سواء المستورة والموديلات الجديدة أو بوجود طرازات مجمعة محليا ترضي جميع الأذواق.