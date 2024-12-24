شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 أمام الجنيه المصرى.. 51 جنيها للشراء والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-12-2024 ارتفاعا مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 51 جنيه للشراء و51.1 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 51.1 جنيه للشراء و 51.2 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و51.1 جنيه و 51.2 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 51.1 جنيه 51.2 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.1 جنيه للشراء و 51.2 جنيه للبيع

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وجاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.1 جنيه للشراء.

51.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

51.1 جنيه للشراء.

51.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.1 جنيه للشراء.

51.2 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.1 جنيه للشراء.

51.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.1 جنيه للشراء.

51.2 جنيه للبيع.