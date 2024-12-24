شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024 10:31 ص

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 24-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.94جنيه للشراء. 14.02جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.03جنيه للشراء. 14.02جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.06جنيه للشراء. 14.03جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

13.05جنيه للشراء. 14.18جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.14جنيه للشراء. 14.02جنيه للبيع.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز