شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يتحرك الأن فى الصاغة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 يتحرك صوب الهبوط ، وذلك بعد تغيرات في سعر الذهب العالمي، ويسجل عيار 21 في مصر اليوم 3745 جنيهًا للجرام .



عيار 24 يسجل 4280جنيها.

عيار 21 يسجل 3745 جنيه.

عيار 18 يسجل 3210جنيهات.

مؤشرات على حركة الذهب عالميًا.

عودة الصين لشراء الذهب، حيث يعد عودة البنك المركزي الصيني إلى سوق الذهب خبرًا إيجابيًا، إذ أن الصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم. هذا التوجه يعكس اهتمام الصين بتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

تلعب العوامل المحلية في مصر دورًا هامًا في تحديد سعر الذهب، تشمل هذه العوامل، سعر صرف الجنيه لأن أي تقلبات في سعر الصرف قد تؤثر على جاذبية الذهب كملاذ آمن، و العرض والطلب المحلي حيث يعتمد سعر الذهب في السوق المحلية على العرض والطلب من قبل المستثمرين والمواطنين.



