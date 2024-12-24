شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سهم شركة أيوب عدلى أيوب بنسبة 3.25% بعد تسوية مديونيات خالد عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، بنسبة 3.25%، خلال تعاملات جلسة الإثنين، ليصل إلى مستوى 4.84 جنيه، مدفوعا بتوقيع اتفاق تسوية ديون الشركة لرجل الأعمال خالد عبد الله.



وكان رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب، قد اتفق على تسوية مديونياته لرجل الأعمال خالد عبد الله، والبالغة أكثر من 1.2 مليار جنيه من خلال سداد نقدي لمبلغ 320 مليون جنيه على دفعات لمدة عام، وتسليم 140 وحدة سكنية بمشروعين في السخنة، وفندقين بنفس المدينة.

في المقابل سيتم إنهاء كافة العقود الخاصة بالتأجير التمويلي التي حصلت عليها شركة خالد عبد الله (تكنوليس للتأجير التمويلي)، ويتسلم "أيوب" الأوراق التجارية المرتبطة بالعقود التي تم وضعها كرهن إضافي ومصدر للسداد، وكذلك فك رهن أسهم أيوب عدلي أيوب، في شركة رمكو، والمتخذة كضمانة إضافية، واستلام أي ضمانات إضافية تم تسليمها لشركة تكنوليس.

ومن المقرر أن يتم توقيع عقد بهذه التسوية يوم 30 ديسمبر الجاري، وبذلك ينجح أيوب عدلي أيوب في تحسين المركز المالي لشركته رمكو لإنشاء القرى السياحية، وإنهاء أهم مشكلة بالشركة، وفق بيانات شركة رمكو للبورصة المصرية.

وكان أيوب عدلي أيوب قد وقع من خلال شركته رمكو لإنشاء القرى السياحي، على 4 عقود مع رجل الأعمال خالد عبد الله من خلال شركة تكنوليس للتأجير التمويلي، وحصل بموجبها الأول على تأجير تمويلي قصير الأجل بقيمة 704.9 مليون جنيه، وتأجير تمويلي طويل الأجل بقيمة 482.5 مليون جنيه، بإجمالي عقود 1.187 مليار جنيه، ونتيجة لتأثر شركة رمكو بالأوضاع في القطاعين العقاري والسياحي لم تنجح في سداد أقساط التأجير التمويلي.

ليتفقا رجلا الأعمال على تسوية نهائية للعقود الأربعة من خلال سداد أيوب عدلي أيوب مبلغ 320 مليون جنيه نقدًا على دفعات تبدأ يوم 26 من الشهر الحالي بسداد 20 مليون جنيه، ويستمر في سداد نفس المبلغ شهريًا حتى شهر أبريل 2026، وتسليم "أيوب"، فندقين في العين السخنة؛ الأول فندق الجولف، ويضم 48 غرفة و3 أجنحة، والثاني فندق ستيلا سي كلوب، ويضم 240 غرفة فندقية و13 جناحًا.

كما يسلم أيوب عدلي أيوب، عدد 100 وحدة بمشروع السخنة 2، تسلم على دفعات من أول يناير وحتى مايو 2025، وكذلك تسليم 40 وحدة بنفس المشروع، بدلًا من 25 وحدة بمشروع العاصمة الإدارية (ستيلا بارك).

وبعد تسوية ديون أيوب عدلي أيوب، لصالح خالد عبد الله، مازالت لديه ديون بقيمة 301.8 مليون جنيه لبنك مصر، وتم الاتفاق المبدئي على تسليم البنك 100 وحدة بمشروع السخنة 2 مقابل كامل المديونية، وسيتم الاجتماع مع المسئولين ببنك مصر يوم الثلاثاء المقبل، ومبلغ 1.4 مليار جنيه مستحق لجهاز مشروعات القوات المسلحة تسدد على دفعات متساوية لمدة 7 سنوات من يونيو 2025 حتى 2032.