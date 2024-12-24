شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 30135 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 37108 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13242 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 8215 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 11289 نقطة.