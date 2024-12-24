شكرا لقرائتكم خبر عن «تهامة»: دعوى قضائية للمطالبة بـ15.4 مليون ريال ضد شركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.