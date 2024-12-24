شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من طرح «نايس ون» بـ«تاسي» والان نبدء بالتفاصيل



وستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد في طرح "نايس ون بيوتي" لمدة يومين حتى نهاية غد الأربعاء.

وسيخصص 3.47 مليون سهم من أسهم "نايس ون بيوتي" تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للأفراد. سعر طرح نايس ون بيوتي سيكون سعر الطرح 35 ريالا للسهم، الذي حدد عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.

وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.

ويشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.

وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

الدمام - شريف احمد - يبدأ اليوم، اكتتاب المستثمرين الأفراد في طرح شركة "نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني" بسوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي".وستكون فترة اكتتاب شريحة الأفراد في طرح "نايس ون بيوتي" لمدة يومين حتى نهاية غد الأربعاء.وسيخصص 3.47 مليون سهم من أسهم "نايس ون بيوتي" تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للأفراد.سيكون سعر الطرح 35 ريالا للسهم، الذي حدد عن طريق عملية بناء سجل الأوامر.وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في سبتمبر الماضي على طلب الشركة تسجيل وطرح 34.65 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الطرح، وتمثل 31.5 % من أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال، وبقيمة اسمية ريال للسهم.ويشمل الطرح بيع 25.24% من أسهم حالية وإصدار أسهم جديدة تمثل 4.76% ما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال.وكان الاكتتاب المخصص للمؤسسات قد انتهى الأسبوع الماضي، إذ تمت تغطية الطرح بحوالي 139.4 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.