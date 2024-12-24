شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 -12-2024.. ارتفاع أم تراجع مع افتتاح البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للنشر 3 بعد نصف الليلننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الصاغة وذلك وسط توقعات بتغيرات جديدة في سعر الذهب محليا بعد فتح التداول على الذهب في البورصة العالمية.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.

الذهب أمس في البورصة

ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال تداولات أمس الاثنين للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 2633 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2622 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2628 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.