شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات لتنفيذ إجراءات الشراء بالهامش بالبورصة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت البورصة المصرية، للمستثمرين الراغبين في شراء الأسهم من خلال آلية الشراء بالهامش على الأوراق المالية المدرجة بالسوق الأكثر نشاطًا ومتوسط النشاط، وكذلك بقائمة مؤشر "تميز".

في حالة رغبة المستثمر في شراء الأوراق المالية بالهامش، أن يقوم بإبرام عقد مع شركة السمسرة والمتضمن بنود العقد النموذجي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن، وأن يقوم بفتح حساب مع أحد الجهات الأعضاء بالبورصة المصرية، والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط شراء الأوراق المالية بالهامش.

كما يقوم المستثمر بسداد ما لا يقل عن 50% من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابه، ولا تقل هذه النسبة عن 20% بالنسبة للسندات الحكومية، أو أن يضع تحت تصرف الشركة أحد الضمانات التالية بذات القيمة، وهي:

1- خطابات ضمان مصرفية غير مشروطة صادرة لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ من أحد البنوك أو فروع البنوك الأجنبية الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري.

2- ودائع لدى أحد البنوك أو فروع البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، بشرط أن يتم تجميدها لدى البنك لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ، وأن يجوز تسليمها عند الطلب دون اشتراط موافقة العميل على أن يتم تقييمها بنسبة 90% من أصل مبلغ الوديعة.

ويجوز أن يضع العميل تحت تصرف شركة السمسرة أو أمين الحفظ الأوراق التالية كضمان على ألا تقل قيمتها السوقية في تاريخ تقديمها عن 100% من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحسابه (سندات حكومية مصرية بشرط رهنها لصالح شركة السمسرة أو أمين الحفظ على أن يتم تقييمها بنسبة 100% من قيمتها السوقية، والأوراق المالية التي يتوافر بها المعايير التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، وتقبلها شركة السمسرة أو أمين الحفظ كضمان على أن يتم تقييمها بنسبة 100% أو 80% بحد أقصى من قيمتها السوقية، وفقًا لما تحدده الشركة.

3- تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بإخطار شركة الإيداع والقيد المركزي بالأوراق المالية المقدمة كضمان للتأشير بها وحجزها لصالح الشركة كضمانة للأوراق المالية المشتراه للعميل بالهامش.

4- يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم مزاولة عمليات الشراء بالهامش وكذا تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد هذه الوثائق كضمان لعملية الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة، وذلك من خلال ذات الجهة أو الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها ذات الشروط الخاصة بالقائمة (أ) من قوائم الأنشطة المتخصصة.

ويكون لشركة السمسرة في الأوراق المالية أو أمين الحفظ، اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية، وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المشتراه بالهامش أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية.

يقصد بالشراء بالهامش، الإنفاق بين شركة السمسرة وأحد عملائها على أن تتولى الشركة توفير التمويل اللازم لسداد جزء من ثمن الأوراق المالية المشتراه لحساب هذا العميل، ويعمل الشراء بالهامشي على زيادة القوة الشرائية للمستثمرين، وسوف يستطيع شراء كمية أكبر من الأوراق المالية مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.