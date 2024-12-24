شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث استثمار تركي للملابس الجاهزة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد مشروع شركة "دينم ريز – Denim Rise" التركية لصناعة الملابس الجاهزة، وذلك في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.

ويعرض ”الخليج 365” أهم المعلومات حول أحدث مشروع استثماري تركي في مدينة القنطرة غرب، وفقا لما يلي:

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 8.8 مليون دولار، على مساحة 26 ألف متر مربع.

من المقرر أن يوفر المشروع 1000 فرصة عمل مباشرة، وبنسبة تصدير 70% من إجمالي منتجات المشروع.

يعد المشروع هو الرابع باستثمارات تركية داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية.

يساعد المشروع على تحقيق تكامل صناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، حيث ستضم القنطرة غرب أيضًا مصانع لتصنيع إكسسوار الملابس الجاهزة، وطباعة وصباغة المنسوجات، وتصنيع الحقائب وأمتعة السفر.

من المخطط أن يتم الافتتاح خلال النصف الثاني من عام 2025 بالتزامن مع بدء التشغيل بعدد من المشروعات المماثلة بالقنطرة غرب الصناعية.