شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.. بداية جديدة لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في الصاغة، عقب تطورات وضاحة في حركة الذهب العالمية خلال جلسات التداول الفورية على الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

عيار 24 يسجل 4291 جنيها.

عيار 21 يسجل 3755 جنيها.

عيار 18 يسجل 3219 جنيها.



ارتفع الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع بعد أن استطاع أن ينهي تداولات الأسبوع الماضي بشكل إيجابي، وذلك بالرغم من التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بفعل توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.