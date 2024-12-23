شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«باتك» توقع عقدا مع بنك التنمية الاجتماعية بـ27 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، توقيع شركة أمنكو لإدارة المرافق إحدى الشركات التابعة لشركة أمنكو، التابعة لباتك، توقيع عقد مع بنك التنمية الاجتماعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 26.996 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات اعتبارا من 1 يناير 2025.
وأفادت بأن العقد يتضمن: صيانة ونظافة فروع بنك التنمية الاجتماعية.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي للعقد إيجابيا على نتائج الشركة طوال فترة العقد، فيما ينعكس الأثر المالي ابتداء من تاريخ سريانه.
تعتبر شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة من الشركات المتميزة في تقديم برامج إدارة المرافق والخدمات المساندة وتأمين الكوادر المدربة وتوفير الحلول الخدمية المتكاملة من خلال فلسفة تشغيلية احترافية ونظم متخصصة ومتكاملة تتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية والمحلية وبأعلى مستوى من الأداء التشغيلي وكذلك العمل على تقليص المصروفات الإدارية والتشغيلية، والحدّ من المخاطر.
والجدير بالذكر شركة امنكو لإدارة المرافق مملوكة بالكامل للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو إحدى الشركات التابعة لباتك
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تقدر بـ 26.996 مليون ريال.
وأضافت أن مدة العقد 3 سنوات اعتبارا من 1 يناير 2025.
وأفادت بأن العقد يتضمن: صيانة ونظافة فروع بنك التنمية الاجتماعية.
وتوقعت أن يكون الأثر المالي للعقد إيجابيا على نتائج الشركة طوال فترة العقد، فيما ينعكس الأثر المالي ابتداء من تاريخ سريانه.
تعتبر شركة أمنكو لإدارة المرافق المحدودة من الشركات المتميزة في تقديم برامج إدارة المرافق والخدمات المساندة وتأمين الكوادر المدربة وتوفير الحلول الخدمية المتكاملة من خلال فلسفة تشغيلية احترافية ونظم متخصصة ومتكاملة تتماشى مع المواصفات والمقاييس العالمية والمحلية وبأعلى مستوى من الأداء التشغيلي وكذلك العمل على تقليص المصروفات الإدارية والتشغيلية، والحدّ من المخاطر.
والجدير بالذكر شركة امنكو لإدارة المرافق مملوكة بالكامل للشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة أمنكو إحدى الشركات التابعة لباتك