شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «معيار» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة معيّار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في تاريخ 23/12/2024 ومدتها 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 22/12/2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله التركي، وعبدالرحمن التركي، وبدر التركي، وفي عبدالعزيز المنيع، وأحمد الحمدان.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في تاريخ 23/12/2024 ومدتها 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 22/12/2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله التركي، وعبدالرحمن التركي، وبدر التركي، وفي عبدالعزيز المنيع، وأحمد الحمدان.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.