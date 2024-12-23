الاقتصاد

عمومية «معيار» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «معيار» توافق على انتخاب 5 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة معيّار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد أمس الأحد.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ في تاريخ 23/12/2024 ومدتها 4 سنوات وتنتهي في تاريخ 22/12/2028.
والأعضاء المنتخبون هم: عبدالله التركي، وعبدالرحمن التركي، وبدر التركي، وفي عبدالعزيز المنيع، وأحمد الحمدان.
وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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