شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المعرفة توقع اتفاقية لإنشاء صندوق عقاري وعقدا ضمن مشروع العلياء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أمس، اتفاقية إطارية مع شركة سدرة المالية وشركة رسيل العقارية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه الله وضمن فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار المنعقد بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص مغلق وإدارته من قبل شركة سدرة المالية بعد استكمال إجراءات التأسيس والحصول على موافقات الجهات المختصة.
وأضافت أن مشروع ضحى المدينة هو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين قطاع الضيافة، والقطاع السكني وقطاع التسوق والقطاع المكتبي.
ويوفر المشروع مركز استقبال كبير ومركزاً ثقافياً واجتماعياً مع ممرات للمشاة وحدائق تربط بين جميع مكونات المشروع وتتصل بوسائل النقل الذكية ليدعم بمكوناته المتنوعة هذه برامج رؤية المملكة 2030.
ويتوافق المشروع مع تطلعات إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والإسكان كما يحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة ومفهوم "أنسنة المدن" بما يقدمه من مساحات مفتوحة ومناطق خضراء وجسور وممرات للمشاة ونوادٍ صحية إضافة للقاعات متعددة الاستخدامات.
وبحسب الشركة، لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي للاتفاقية الإطارية الموقعة وسيتم تحديده عند إطلاق الصندوق وتحويل ملكية الأرض له. كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن أطراف الاتفاقية الإطارية.
ويتضمن العقد: تنفيذ كامل أعمال مقاولة أبراج سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 7 أبراج سكنية توفر عدداً من الوحدات السكنية الراقية بمساحات متنوعة تشكل إضافة للوحدات السكنية الجاري تنفيذها حالياً
وأوضحت أن الوحدات السكنية بمساحات متنوعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لتمثل إضافة للوحدات السكنية الجاري تنفيذها حالياً بالمشروع
وأفادت بان مدة العقد 30 شهراً تبدأ من تاريخ صدور تصاريح البناء.
وذكرت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 30 شهراً.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص مغلق وإدارته من قبل شركة سدرة المالية بعد استكمال إجراءات التأسيس والحصول على موافقات الجهات المختصة.
تطوير مشروع ضحى المدينةيهدف الصندوق إلى تطوير مشروع (ضحى المدينة) على قطعة أرض مساحتها 33,274 متر مربع بواجهة مباشرة على طريق الملك عبد العزيز بالقرب من محطة حافلات النقل السريع BRT والمقر الرئيسي للشركة ضمن المخطط العام لمدينة المعرفة الاقتصادية.
وأضافت أن مشروع ضحى المدينة هو مشروع متعدد الاستخدامات يجمع بين قطاع الضيافة، والقطاع السكني وقطاع التسوق والقطاع المكتبي.
150 وحدة فندقيةومن المتوقع أن يوفر المشروع فندقاً بعدد 150 وحدة فندقية ووحدات سكنية بعدد 576 شقة، بالإضافة إلى مساحة 20,000 متر مربع مخصصة للمكاتب ومساحات لمحلات تجارية متنوعة الاستخدام.
ويوفر المشروع مركز استقبال كبير ومركزاً ثقافياً واجتماعياً مع ممرات للمشاة وحدائق تربط بين جميع مكونات المشروع وتتصل بوسائل النقل الذكية ليدعم بمكوناته المتنوعة هذه برامج رؤية المملكة 2030.
ويتوافق المشروع مع تطلعات إمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة السياحة ووزارة الثقافة والإسكان كما يحقق مستهدفات برنامج جودة الحياة ومفهوم "أنسنة المدن" بما يقدمه من مساحات مفتوحة ومناطق خضراء وجسور وممرات للمشاة ونوادٍ صحية إضافة للقاعات متعددة الاستخدامات.
مليار ريال استثماراتوبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة سدرة المالية كمدير للصندوق وستعمل شركة رسيل العقارية كمطور لمشروع الصندوق بينما ستكون مدينة المعرفة الاقتصادية المستثمر الرئيسي في الصندوق من خلال مساهمتها بأرض المشروع كحصة عينية في رأسمال الصندوق الذي يتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية له حوالي (1.04) مليار ريال ويتم العمل على إطلاق الصندوق في الربع الأول من عام 2025م ويستهدف الانتهاء من أعمال التطوير بحلول الربع الأول من عام 2029م.
وبحسب الشركة، لا يوجد أثر مالي في الوقت الحالي للاتفاقية الإطارية الموقعة وسيتم تحديده عند إطلاق الصندوق وتحويل ملكية الأرض له. كما لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن أطراف الاتفاقية الإطارية.
مشروع العلياءوتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة يحفظه الله وضمن فعاليات منتدى المدينة المنورة للاستثمار المنعقد بالغرفة التجارية بالمدينة المنورة وقعت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية، أمس، مع شركة مجموعة جيزوبا الصينية (CGGC) لعقد مقاولة تنفيذ كامل أعمال مقاولة مجموعة أبراج سكنية إضافية بمشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 7 أبراج سكنية توفر عدداً من الوحدات السكنية الراقية بمساحات متنوعة.
ويتضمن العقد: تنفيذ كامل أعمال مقاولة أبراج سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لمجموعة 7 أبراج سكنية توفر عدداً من الوحدات السكنية الراقية بمساحات متنوعة تشكل إضافة للوحدات السكنية الجاري تنفيذها حالياً
503 ملايين ريال قيمة المشروعوتبلغ قيمة العقد 502,970,000 ريال لا تشمل قيمة الضريبة
وأوضحت أن الوحدات السكنية بمساحات متنوعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع العلياء متعدد الاستخدامات لتمثل إضافة للوحدات السكنية الجاري تنفيذها حالياً بالمشروع
وأفادت بان مدة العقد 30 شهراً تبدأ من تاريخ صدور تصاريح البناء.
وذكرت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي المتمثل في التدفقات النقدية الخارجة لسداد مستحقات المقاول على مدار مدة مقاولة المشروع البالغة 30 شهراً.