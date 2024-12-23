شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من السيارات تتراجع فى سبتمبر إلى 163 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من السيارات في شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ورصدت بيانات الجهاز، تراجع واردات مصر من السيارات لتصل إلى 163 مليون و755 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 218 مليون و854 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضى 2023، بتراجع بلغت قيمته 55 مليون و99 ألف دولار.

وكانت الواردات المصرية من سيارات الركوب حققت قفزة منذ بداية العام الجاري وحتى أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، حيث وصل إجمالى واردات مصر من سيارات الركوب نحو مليار و692 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، ارتفاعا من مليار و155 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 536 مليون و623 ألف دولار.

وتشهد واردات مصر من سيارات الركوب، تباين ملحوظ منذ بادية العام الجاري 2024 بين ارتفاع وانخفاض، حيث سجلت الواردات منها تراجع ملحوظ في أغسطس الماضي بواقع 156 مليون و88 ألف دولار، بينما كانت نحو 217 مليون و638 ألف دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بتراجع بلغ 61 مليون و550 ألف دولار.