شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22- 12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 22-12-2024.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بريميم هليثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وجولدن تكس للأصواف، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وفتنس برايم للأندية الصحية، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، وتنمية للاستثمار العقاري، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.4 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 6.36%، واستحوذت المؤسسات على 19.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 8989 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة.

وصعدت أسهم 85 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 41.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.49%.

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 29.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.40%.

- أوراسكوم المالية القابضة بسعر إغلاق 0.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.51%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.28%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 8.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.25%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.340 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.29%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.190 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.90%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 48.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.10%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.99%.