شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال جلسة الأحد على رأسها مواد البناء بنسبة 0.7% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 0.7%، وصعدت قطاعات السياحة والترفيه، والخدمات التعليمية، والموارد الأساسية بنسبة 0.3%، وزاد قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وقفز قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.3%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، وانخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.6%، 0.4%، على التوالي، ونزلت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، والبنوك بنسبة 0.1%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.4 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 6.36%، واستحوذت المؤسسات على 19.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 8989 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة.