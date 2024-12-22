شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة الرواد للاستثمار والهندسة بقيمة 9.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة الرواد للاستثمار والهندسة، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 95 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة ادفانسد روبوتيكس فور اندستريال اوتوميشن اريا تكنولوجيز لحلول بحجم تداول 375 ألف سهم بقيمة 9 ملايين جنيه، وصفقة على شركة ميدسيرف إيجيبت لخدمات البترول بحجم تداول 6874 سهم بقيمة 6.6 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 2.8 مليون سهم بقيمة 44.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 62 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.4 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.42%، والعرب على 6.36%، واستحوذت المؤسسات على 19.15% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.84%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 12.2 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 33.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 82.7 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، 9.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.16% ليغلق عند مستوى 8989 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1855 نقطة.