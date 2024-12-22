شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار السيارات مع تزايد الإنتاج المحلى خلال 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قالت نهى المليجى مديرة علامة إحدي السيارات الأوروبية فى مصر، أن حركة البيع والشراء خلال العام الجديد 2025 ستشهد استقرار نسبى لمعظم ماركات السيارات في مصر، نظرا لتحسن مؤشرات تعافى السوق نسبيا من خلال طرح علامات جديده وكذلك زياده نسبه المنتج المحلى.



وعن توقعات أسعار السيارات خلال العام الجديد 2205 ، قالت ايضا أنه من الصعب جدا التكهن بذلك، ولكن قد يشهد ارتفاعا طفيفا عند وجود تذبذب فى أسعار الدولار رغم وجود مرونة حاليا و قد يتسبب وفره العرض في الحد من ظاهره الأوفر برايس والذى يرتبط باستقرار عمليات الاستيراد والتصنيع المحلى مما ينعكس بشكل ايجابي علي الاسعاربشكل عام .