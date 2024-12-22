شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة بقطاع السيارات خلال 2025 بسبب زيادة المعروض محليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأحد، 22 ديسمبر 2024 06:37 م
قالت دعاء يسري رئيس قطاع التسويق وخدمات العملاء بإحدي الشركات المالكة لتوكيل أوروبي في مصر، إن حركة بيع وشراء والسيارات في مصر تتوقف على مسألة العرض والطلب حسب كل ماركة للسيارات ، مؤكدة أن بعض الماركات حاليا تم نفاد الكميات التي تم استيرادها بالكامل مثل فيات تيبو "مانيوال"
وأضافت "دعاء يسرى" أن هناك ماركات بها ركود كبير وهذه أغلب الفئات التي تتخطى ٢ مليون جنيه، وهناك ماركات أخرى عليها طلبات حجز لمدة أشهر.
وعن توقعات أسعار السيارات خلال العام الجديد 2025، قالت إن السنة الجديدة ستشهد نوعا من الاستقرار بل وسيكون هناك انفراجة بعد النصف الثاني من العام مع زيادة المعروض من السيارات المستوردة والمجمعة محليا أيضا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز