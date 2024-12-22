شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الاثنين 23- 12- 2024 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 06:33 م

ننشر سعر الدولار اليوم الاثنين 23-12-2024 مقابل الجنيه المصرى فى ختام التعاملات، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل فى البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و جاء سعر الدولار فى البنوك فى بداية تعاملات اليوم كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.