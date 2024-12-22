شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 44 مليون برميل زيت ومتكثفات الاحتياطي الحالى لشركة بدر الدين والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار زياراته الميدانية لمتابعة سير العمل بمواقع الإنتاج وتحفيز العاملين ودعمهم لزيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعى، أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية لموقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول بمنطقة الصحراء الغربية.

وفى بداية الجولة، اطمأن المهندس كريم بدوى على تدريبات السلامة والصحة المهنية للعاملين والتجارب الخاصة بها وبعمليات الإخلاء، وأكد بدوى على أهمية قرارات إيقاف العمل عند حدوث أى أخطار والتأكد من معالجة الحدث والتعامل معه بسلامة قبل عودة العمل مرة أخرى وذلك بهدف الحفاظ على العاملين كونهم الثروة الحقيقية لقطاع البترول.

ووجه المهندس كريم بدوى الشكر للعاملين والشركاء (كايرون- كابريكورن)، مشيراً إلى أن النتائج التى حققتها شركة بدر الدين خلال مسيرة العطاء التى قدمتها للاقتصاد المصرى والممتدة لـ40 عاماً تدعوا إلى الفخر، ويستدعى تقديم كل الشكر والتقدير لكل من شارك فى قصص النجاح هذه، موضحاً أن شركة بدر الدين والشركاء لهم دوراً مهماً فى تنفيذ المحاور الـ6 لاستراتيجية عمل الوزارة، خاصة المحور الاول المتعلق بتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتى تمثل عصب الحياة اليومية لهم، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز مع مراعاة إدارة الخزانات بصورة جيدة وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، لافتاً إلى أن الوزارة وهيئة البترول وشركة ايجاس مستمرون فى تقديم كافة اوجه الدعم وتذليل اى عقبات قد تؤثر على العملية الإنتاجية، مؤكداً على أن كل برميل بترول زيادة فى الإنتاج سيعود بالمنفعة على المواطن والاقتصاد المصرى.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس اشرف عبد الجواد رئيس الشركة حول أهم النتائج التى حققتها الشركة خلال مسيرة عملها الممتدة إلى 40 عاماً، حيث أوضح أن إجمالى إنتاج الشركة خلال هذه الفترة بلغ حوالى 3ر1 مليار برميل مكافئ، وان الاحتياطى الحالى للشركة القابل للاسترجاع يبلغ حوالى 44 مليون برميل زيت ومتكثفات، واضاف أن تسهيلات الشركة المنتشرة فى عدة مناطق تعتبر مجمع لاستقبال ومعالجة الغاز والزيت من الشركات الشقيقة العاملة بالصحراء الغربية.

وأوضح عبد الجواد أن الشركة وضعت استراتيجية ترتكز على زيادة الإنتاج من خلال تكثيف برامج الحفر والاستكشاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التناقص الطبيعى للآبار، وان الشركة لديها العديد من الفرص الغير تقليدية، حيث يتم العمل على اختيار أنسب أنواع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتقييم تلك الخزانات وتعظيم الإنتاج منها.

وعقب ذلك تفقد المهندس كريم بدوى غرفة التحكم بمحطة تسهيلات محطة معالجة بدر، والتى تتكون من 4 وحدات معالجة واحدة للزيت وثلاث وحدات لمعالجة الغاز الطبيعى ومما هو جدير بالذكر أن سعة إنتاج الزيت الخام تصل إلى 30 ألفا من البرميل واقصى سعة للغاز تصل إلى 340 مليون قدم مكعب.

ثم قام المهندس كريم بدوى ومرافقوه بمتابعة أعمال الحفار EDC-77 التابع لشركة الحفر المصرية والذى يقوم حالياً بحفر بئر تنموية جديدة بمنطقة بدر 16، وأدار المهندس كريم بدوى حوارا مع فريق عمل الحفار، تابع خلاله سير العمل فى أعمال الحفر والوقوف على الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، كونها قيمة اساسية للحفاظ على العاملين، مؤكداً على اهمية العمل التكاملى والعمل بروح الفريق الواحد لزيادة معدلات الإنتاج، موجهاً الشكر لهم على جهودهم المبذولة على مدار الـ24 ساعة، وطالبهم بنقل التحية والشكر لباقى زملائهم فى ورديات العمل الأخرى، وحثهم على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات وتعظيم الإنتاج لدعم الاقتصاد القومى.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، والجيولوجى علاء البطل وكيل اول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائى وكيل اول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة، والمهندس ايهاب جرجس ممثل شركة كايرون.