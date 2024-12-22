شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوكرانيا: مصر من أهم مقاصد سياحية يفضلها سياح بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى شريف فتحى وزير السياحة والآثار، اليوم بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير ميكولا ناهورنى سفير أوكرانيا بالقاهرة، لبحث آفاق وخطط تنمية التعاون المستقبلى بين البلدين وتبادل الخبرات فى قطاعى السياحة والآثار.

حضر اللقاء عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وفولوديمير مارتينيوك مستشار بسفارة أوكرانيا بالقاهرة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير الأوكرانى، متمنياً له مزيداً من التوفيق والنجاح فى أداء مهام عمله بما يساهم فى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين ولاسيما على المستوى السياحى والأثرى، مثمناً الجهود المبذولة لاستعادة التدفقات السياحية من أوكرانيا إلى مصر.

من جانبه، أشار السفير إلى أن مصر تعد من أهم المقاصد السياحية التى يفضلها السائح الأوكرانى ولديه شغف كبير على زيارتها والتعرف على حضارتها العريقة.

وتناول اللقاء بحث تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى مجال السياحة بصورة أكبر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال تدريب طلاب كليات الآثار بأوكرانيا على أعمال الحفر الأثرى من خلال مشاركة البعثات الأثرية المصرية فى أعمال التنقيب الأثرى التى تتم بالمواقع الأثرية فى مصر.

كما تم بحث الإعداد للزيارة المرتقبة لوزيرة الدولة للسياحة بأوكرانيا إلى مصر خلال الفترة القادمة لتعزيز التعاون السياحى بين البلدين.