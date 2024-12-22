شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى التعاملات المسائية.. هل ارتفع عيار 21 فى الصاغة؟ والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 في سوق الصاغة، ثباتًا خلال التعاملات المسائية، وذلك لـ عيار 21 وهو عيار الذهب الأكثر بحثًا في السوق المصري.

تطورات مستمرة على مدار اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 22-12-2024

عيار 24 يسجل 4309 جنيها.

عيار 21 يسجل 3770 جنيها.

عيار 18 يسجل 3231 جنيها.

الجنيه الذهب 30160 جنيها

سعر الذهب اليوم الأحد بالتعاملات الصباحية

شهد سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024 في مصر ارتفاعًا محدودًا لعيار 24 خلال التعاملات الصباحية، وهو العيار المكون لسبائك الذهب في مصر، الأمر الذي ساهم في زيادة سعر أكبر سبيكة ذهب في السوق والمتداولة حاليًا بين التجار والتي يصل وزنها ألف جرام"1كيلو" بما يعادل 4,329.000 جنيهًا بالمصنعية.

مصنعية أغلى سبيكة ذهب فى مصر

ويصل سعر مصنعية الجرام في السبيكة وزن 1 كيلو قرابة 24 جنيهًا وذلك وفق أسعار مصنعيات السبائك الذهب في 2024.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الارتفاع بعد تحرك الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيها.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وهي سبيكة ذهب مغلفة وتشبه الأوزان الكبيرة وأنتجتها الشركات لتوفير الذهب للشرائح الأقل دخلاً.