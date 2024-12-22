شكرا لقرائتكم خبر عن 54 كشفا محققا.. أهم مؤشرات البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 04:15 م

شهد قطاع البترول خلال الفترة الماضية تكثيف فى أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، حيث طرح القطاع 61 فرصة استثمارية لزيادة الاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراوين الشرقية والغربية وتتضمن أيضاً تشجيع انشطة إنتاج الزيت الخام من الحقول المتقادمة بإستثمارات ملائمة.. وتضمنت المؤشرات الأتى:

1-فيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي هناك 15 اتفاقية جارى توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.

2-وتتضمن أهم المؤشرات الأولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين تم حفر 77 بئرا ت ومنها 54 كشفا محققا، و40 كشف زيت و14 للغاز.

3- وحول الاحتياطيات المضافة هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.

4-فيما يتعلق بأنشطة قطاع البترول منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الحالي، فإن شركتي شيفرون وإكسون موبيل بدأتا في حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط نوفمبر الماضي والشهر الجاري.

5- كما تم استكمال المسح السيزمي الإقليمي بطول 2185 كم غرب المتوسط في سبتمبر الماضي وجاري التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر .

6-كما إنه سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول.

7-وفيما يتعلق بعدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وصلت إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

ويستهدف قطاع البترول خططا لزيادة معدلات الإنتاج والتنمية للحقول والتوسع فى عمليات البحث والاكتشاف فى مناطق مصر المختلفة، منها الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط والبحر الأحمر، وذلك من خلال الإجراءات التحفيزية التى أطلقها قطاع البترول خلال شهر أغسطس الماضى ، والتى أثمرت عن تحقيق مؤشرات إيجابية مهمة لعودة عجلة الاستثمار في إنتاج البترول والغاز.