شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية.. أسعار العملات اليوم الأحد 22 - 12 - 2024 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى في التعاملات المسائية اليوم الأحد 22-12-2024، في البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي: سعر الدولار اليوم

50.85 جنيه للشراء. 50.95 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

52.59 جنيه للشراء. 53.22 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.44 جنيه للشراء. 64.26 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

164.35 جنيه للشراء. 165.39 جنيه للبيع سعر الريال السعودى اليوم

13.50 جنيه للشراء. 13.56 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.83 جنيه للشراء. 13.87 جنيه للبيع. سعر الريال القطري

12.90 جنيه للشراء. 13.97 جنيه للبيع.

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