شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2024 الآن أمام الجنيه بنهاية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الأحد 22-12-2024 مقابل الجنيه المصرى بعد غلق التعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.85 جنيه للشراء و 50.98 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.85 جنيه للشراء و50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك بعد غلق تعاملات اليوم بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.



