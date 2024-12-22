شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار باقات فواتير شركات المحمول.. تبدأ من 260 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدثت شركات المحمول الأربعة في السوق المصري، أسعار أنظمة الفواتير لعملائها منذ أيام، لتبدأ أرخص باقة من سعر 260 جنيهًا من شركة WE، ويقدم ”الخليج 365” مقارنة بين باقات الشركات:

أنظمة RED من فودافون

1- RED ESSENTIAL بسعر 450 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 12 جيجا بايت إنترنت، 3 آلاف دقيقة لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فرد من العائلة، كما تقدم 140 جيجا DSL بسرعة 30 mbps أو 40 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي أو المنزل داخل مجمع سكني.كما تتيح الباقة 4 اشتراكات من بين 6 خيارات تشمل: Shahid VIP، WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Jawwy TV، Amazon Prime، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 6 آلاف جنيه.

2- RED ADVANCE بسعر 750 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 25 جيجا بايت إنترنت، 5 آلاف دقيقة لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فردين من العائلة، كما تقدم 140 جيجا DSL بسرعة 30 mbps أو 40 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي أو المنزل داخل مجمع سكني، والاستفادة من الباقة خارج مصر لمدة أسبوع.كما تتيح الباقة 5 اشتراكات من بين 8 خيارات تشمل: Shahid VIP، WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Jawwy TV، Amazon Prime، WATCH IT، Yango Play، TOD، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 12 ألف جنيه.

3- RED PRIME بسعر 1050 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 40 جيجا بايت إنترنت، 7 آلاف دقيقة لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 3 أفراد من العائلة، كما تقدم 200 جيجا DSL بسرعة 30 mbps أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي أو المنزل داخل مجمع سكني، والاستفادة من الباقة خارج مصر لمدة أسبوعين.

كما تتيح الباقة 6 اشتراكات من بين 8 خيارات تشمل: Shahid VIP، WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Jawwy TV، Amazon Prime، WATCH IT، Yango Play، TOD، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

4- RED ELITE بسعر 1500 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 70 جيجا بايت إنترنت، 10 آلاف دقيقة لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 4 أفراد من العائلة، كما تقدم 300 جيجا DSL بسرعة 30 mbps أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي أو المنزل داخل مجمع سكني، والاستفادة من الباقة خارج مصر لمدة 3 أسابيع و10 دقائق دولية.

كما تتيح الباقة 7 اشتراكات من بين 8 خيارات تشمل: Shahid VIP، WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Jawwy TV، Amazon Prime، WATCH IT، Yango Play، TOD، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

5- RED EXCLUSIVE بسعر 3 آلاف جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 200 جيجا بايت إنترنت، 11 ألف دقيقة لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 6 أفراد من العائلة، كما تقدم 600 جيجا DSL بسرعة 30 mbps أو 135 جيجا على الإنترنت اللاسلكي المنزلي أو المنزل داخل مجمع سكني، والاستفادة من الباقة خارج مصر لمدة 4 أسابيع و60 دقيقة دولية.

كما تتيح الباقة 9 اشتراكات من بين 9 خيارات تشمل: Shahid VIP، WATCH IT، Anghami Plus، OSN+، Jawwy TV، Amazon Prime، WATCH IT، Yango Play، TOD، Shahid Sports، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 50 ألف جنيه.

أنظمة Emerald من آي أند مصر

1- نظام Emerald بسعر 375 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 12 جيجا بايت موبيل إنترنت، 2500 دقيقة محلية لكل الشبكات، و500 رسالة، وتتيح هذه الباقة إضافة فرد من العائلة، كما تقدم خصم بقيمة 120 جنيهًا على VDSL، وخصم بقيمة 125 جنيهًا على Home 4G، وكذلك يقدم النظام 50 ميجا شهريًا إضافة إلى 1.5 جيجا مرتين خلال العام، واستقبال 10 دقائق أثناء التجوال.

كما تتيح الباقة 1875 وحدة من بين 6 خيارات تشمل: Jawwy TV، TOD، VIU، Twist TV، Twist Music، Twist Sport.

وكذلك تقدم الباقة 250 نقطة بنظام اميرلد الإضافية، و10% خصم من الفندق من Emerald GTO، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 6 آلاف جنيه.

2- نظام Emerald بسعر 675 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 25 جيجا بايت موبيل إنترنت، 4500 دقيقة محلية لكل الشبكات، و500 رسالة، وتتيح هذه الباقة إضافة فردين من العائلة، كما تقدم خصم بقيمة 160 جنيهًا على VDSL، وخصم بقيمة 170 جنيهًا على Home 4G، وكذلك يقدم النظام 50 ميجا شهريًا إضافة إلى 5 جيجات مرتين خلال العام، وإرسال 30 دقيقة أثناء التجوال، واستقبال 15 دقيقة.

كما تتيح الباقة 3375 وحدة من بين 6 خيارات تشمل: Jawwy TV، TOD، VIU، Twist TV، Twist Music، Twist Sport.وكذلك تقدم الباقة 450 نقطة بنظام اميرلد الإضافية، و10% خصم من الفندق من Emerald GTO، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 10 آلاف جنيه.

3- نظام Emerald بسعر 975 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 40 جيجا بايت موبيل إنترنت، 6500 دقيقة محلية لكل الشبكات، و2000 رسالة، وتتيح هذه الباقة إضافة 4 أفراد من العائلة، كما تقدم خصم بقيمة 250 جنيهًا على VDSL، وخصم بقيمة 300 جنيهًا على Home 4G، وكذلك يقدم النظام 50 ميجا شهريًا إضافة إلى 10 جيجات مرتين خلال العام، وإرسال 45 دقيقة أثناء التجوال، واستقبال 20 دقيقة.

كما تتيح الباقة 4875 وحدة من بين 6 خيارات تشمل: Jawwy TV، TOD، VIU، Twist TV، Twist Music، Twist Sport.

وكذلك تقدم الباقة 1000 نقطة بنظام اميرلد الإضافية، و15% خصم من الفندق من Emerald GTO، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 15 ألف جنيه.

4- نظام Emerald بسعر 1500 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 70 جيجا بايت موبيل إنترنت، 10 آلاف دقيقة محلية لكل الشبكات، و2000 رسالة، وتتيح هذه الباقة إضافة 5 أفراد من العائلة، كما تقدم خصم بقيمة 350 جنيهًا على VDSL، وخصم بقيمة 330 جنيهًا على Home 4G، وكذلك يقدم النظام 50 ميجا شهريًا إضافة إلى 10 جيجات 3 مرات خلال العام، وإرسال 60 دقيقة أثناء التجوال، واستقبال 30 دقيقة.

كما تتيح الباقة 7500 وحدة من بين 6 خيارات تشمل: Jawwy TV، TOD، VIU، Twist TV، Twist Music، Twist Sport.وكذلك تقدم الباقة 2000 نقطة بنظام اميرلد الإضافية، و20% خصم من الفندق من Emerald GTO، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

5- نظام Emerald بسعر 3 آلاف جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 200 جيجا بايت موبيل إنترنت، 12 ألف دقيقة محلية لكل الشبكات، و2000 رسالة، وتتيح هذه الباقة إضافة 7 أفراد من العائلة، كما تقدم خصم بقيمة 450 جنيهًا على VDSL، وخصم بقيمة 600 جنيهًا على Home 4G، وكذلك يقدم النظام 50 ميجا شهريًا إضافة إلى 10 جيجات 4 مرات خلال العام، وإرسال 90 دقيقة أثناء التجوال، واستقبال 45 دقيقة.

كما تتيح الباقة 10 آلاف وحدة من بين 6 خيارات تشمل: Jawwy TV، TOD، VIU، Twist TV، Twist Music، Twist Sport.

وكذلك تقدم الباقة 4000 نقطة بنظام اميرلد الإضافية، و30% خصم من الفندق من Emerald GTO، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

أنظمة PREMIER من اورنج

1- نظام PREMIER بسعر 375 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 12 جيجا بايت موبيل إنترنت، 2500 دقيقة محلية لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فرد من العائلة.

كما تقدم خصم بقيمة 40 جنيهًا على Home DSL/ Home Wireless، و1 جيجابايت باقات إنترنت تجول أسبوعيًا (مرتين سنويًا)، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 15 ألف جنيه.

2- نظام PREMIER بسعر 525 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 16 جيجا بايت موبيل إنترنت، 3500 دقيقة محلية لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فردين من العائلة.

كما تقدم خصم بقيمة 160 جنيهًا على Home DSL/ Home Wireless، و1.5 جيجابايت باقات إنترنت تجول أسبوعيًا (مرتين سنويًا)، و15 دقيقة من المكالمات الدولية، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

3- نظام PREMIER بسعر 750 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 25 جيجا بايت موبيل إنترنت، 5000 دقيقة محلية لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 3 أفراد من العائلة.

كما تقدم خصم بقيمة 160 جنيهًا على Home DSL/ و200 جنيه خصم على Home Wireless، و10 جيجابايت باقات إنترنت تجول أسبوعيًا (مرتين سنويًا)، و30 دقيقة من المكالمات الدولية، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 30 ألف جنيه، و250 جنيه قسيمة شراء كل 6 شهور.

4- نظام PREMIER بسعر 1050 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 40 جيجا بايت موبيل إنترنت، 7000 دقيقة محلية لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 4 أفراد من العائلة.

كما تقدم خصم بقيمة 200 جنيهًا على Home DSL/ و350 جنيه خصم على Home Wireless، و10 جيجابايت باقات إنترنت تجول أسبوعيًا (مرتين سنويًا)، و45 دقيقة من المكالمات الدولية، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 40 ألف جنيه، و750 جنيه قسيمة شراء كل 6 شهور.

5- نظام PREMIER بسعر 1150 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 70 جيجا بايت موبيل إنترنت، 10 آلاف دقيقة محلية لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 5 أفراد من العائلة.

كما تقدم خصم بقيمة 250 جنيهًا على Home DSL/ و350 جنيه خصم على Home Wireless، و10 جيجابايت باقات إنترنت تجول أسبوعيًا (مرتين سنويًا)، و30 دقيقة من إرسال واستقبال للتجوال، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 60 ألف جنيه، و1500 جنيه قسيمة شراء كل 6 شهور.

أنظمة WE Gold من المصرية

1- نظام WE Gold بسعر 260 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 5.5 جيجا بايت موبيل إنترنت، 1200 دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فرد من العائلة.

كما تتيح هذه الباقة 140 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بنسبة 50% على WE Air، و1 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و200 نقطة من WE Bonus شهريًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 5 آلاف جنيه.

2- نظام WE Gold بسعر 525 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 20 جيجا بايت موبيل إنترنت، 3700 دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة فردين من العائلة، و25 دقيقة دولية.

كما تتيح هذه الباقة 140 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بقيمة 150 جنيهًا على WE Air، و1.5 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و400 نقطة من WE Bonus شهريًا، وألف جنيه قسيمة شراء سنويًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 10 آلاف جنيه.

3- نظام WE Gold بسعر 775 جنيهًا شهريًا

تقدم هذه الباقة 30 جيجا بايت موبيل إنترنت، 6 آلاف دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 3 أفراد من العائلة، و35 دقيقة دولية.

كما تتيح هذه الباقة 250 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بقيمة 150 جنيهًا على WE Air، و1.5 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و600 نقطة من WE Bonus شهريًا، و1.5 ألف جنيه قسيمة شراء سنويًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 15 ألف جنيه.

4- نظام WE Gold بسعر 1050 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 65 جيجا بايت موبيل إنترنت، 8 آلاف دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 4 أفراد من العائلة، و45 دقيقة دولية، و20 دقيقة للهاتف الأرضي.

كما تتيح هذه الباقة 250 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بقيمة 250 جنيهًا على WE Air، و2 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و800 نقطة من WE Bonus شهريًا، و2000 جنيه قسيمة شراء سنويًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

5- نظام WE Gold بسعر 1300 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 70 جيجا بايت موبيل إنترنت، 9 آلاف دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 5 أفراد من العائلة، و60 دقيقة دولية، و20 دقيقة للهاتف الأرضي، و4 دقائق إرسال WE Flight.

كما تتيح هذه الباقة 400 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بقيمة 250 جنيهًا على WE Air، و4 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و2000 نقطة من WE Bonus شهريًا، و3000 جنيه قسيمة شراء سنويًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.

6- نظام WE Gold بسعر 200 جنيه شهريًا

تقدم هذه الباقة 130 جيجا بايت موبيل إنترنت، 10 آلاف دقيقة محلية أول لكل الشبكات، وتتيح هذه الباقة إضافة 6 أفراد من العائلة، و75 دقيقة دولية، و20 دقيقة للهاتف الأرضي، و6 دقائق إرسال WE Flight.

كما تتيح هذه الباقة 600 جيجا إنترنت أرضي أو خصم بقيمة 650 جنيهًا على WE Air، و6 جيجا باقة إنترنت تجوال أسبوعية (مرتين في السنة)، و3000 نقطة من WE Bonus شهريًا، و5000 جنيه قسيمة شراء سنويًا، وتقسيط الهاتف المحمول حتى 25 ألف جنيه.