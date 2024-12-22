شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.5% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.



