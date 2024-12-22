شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.5% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأحد، 22 ديسمبر 2024 03:30 م
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.223 تريليون جنيه.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 30372 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 37386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 13349 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 8452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 11558 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3123 نقطة.
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