شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «بنان العقارية» يوافق على شراء حصة في «قمم نشز» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن الصفقة تشمل شراء الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري، 1.562 مليون سهم بما يمثل 22% من رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية للسهم 10 ريالات بإجمالي 15.620 مليون ريال.

ونوهت بشراء الحصص بالقيمة الدفترية للسهم.

وأوضحت أن أطراف الصفقة:

1- شركة بنان العقارية (بصفتها المشتري)

2- شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري (بصفتها المشتري)

3- شركة سعد عبد العزيز الحسين (بصفتها البائع)

4- محمد على السويلم (بصفته البائع)

5- سلطان خالد الحقباني (بصفته البائع)

6- جواهر عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)

7- مشاعل عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)

8- منيرة عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)

9- هيفاء عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)

وأفادت بتمويل الصفقة من التدفقات النقدية للشركة والشركة التابعة بالإضافة إلى حد التسهيلات المتاح مع بنك الرياض.

ولفتت إلى أن شركة قمم نشز للتطوير العقاري تمتلك أراضي في طريق التخصصي تسعى شركة بنان العقارية إلى تطويرها في مشروعاتها المستقبلية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة بنان العقارية وشركتها التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري موافقة مجلس الإدارة على شراء حصة في شركة قمم نشز للتطوير العقاري.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن تفاصيل الصفقة تتضمن شراء شركة بنان 1.633 مليون سهم بما يمثل 23% من رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية للسهم 10 ريالات، بإجمالي 16.330 مليون ريال.وأضافت أن الصفقة تشمل شراء الشركة التابعة شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري، 1.562 مليون سهم بما يمثل 22% من رأس مال الشركة بالقيمة الاسمية للسهم 10 ريالات بإجمالي 15.620 مليون ريال.ونوهت بشراء الحصص بالقيمة الدفترية للسهم.وأوضحت أن أطراف الصفقة:1- شركة بنان العقارية (بصفتها المشتري)2- شركة العزيزة للاستثمار والتطوير العقاري (بصفتها المشتري)3- شركة سعد عبد العزيز الحسين (بصفتها البائع)4- محمد على السويلم (بصفته البائع)5- سلطان خالد الحقباني (بصفته البائع)6- جواهر عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)7- مشاعل عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)8- منيرة عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)9- هيفاء عبد العزيز الحقباني (بصفتها البائع)وأفادت بتمويل الصفقة من التدفقات النقدية للشركة والشركة التابعة بالإضافة إلى حد التسهيلات المتاح مع بنك الرياض.ولفتت إلى أن شركة قمم نشز للتطوير العقاري تمتلك أراضي في طريق التخصصي تسعى شركة بنان العقارية إلى تطويرها في مشروعاتها المستقبلية.