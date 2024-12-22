شكرا لقرائتكم خبر عن «ولاء للتأمين»: تغطية الطرح المتبقي لحقوق الأولوية بنسبة 431% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 431%.
ونوهت ببيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 4,031,344 سهم.
وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 68,494,940.40 ريال.
ولفتت إلى أن كسور الأسهم 25,531 سهم.
وأوضحت أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 16.99ريال للسهم الواحد.
وذكرت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 24,150,156.40 ريال.
وأفادت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-06-24 الموافق 2024-12-25.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 431%.
ونوهت ببيع كامل الأسهم المتبقية والمتمثلة بعدد 4,031,344 سهم.
وأشارت إلى أن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتَب فيها 68,494,940.40 ريال.
ولفتت إلى أن كسور الأسهم 25,531 سهم.
وأوضحت أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 16.99ريال للسهم الواحد.
وذكرت أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم 24,150,156.40 ريال.
وأفادت بأن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين 1446-06-24 الموافق 2024-12-25.